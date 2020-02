Vizinho mata idoso e joga corpo dentro de rio em Sinop

Foto: Pedro Ribas/Bombeiros de Sinop (MT)

Um homem de 27 anos foi preso nesse sábado (1º) suspeito de ter assassinado um idoso e jogado o corpo no Rio Teles Pires, em Sinop, a 503 km de Cuiabá. O corpo de Valmir de Oliveira, de 62 anos, não foi localizado.

A Polícia Militar foi acionada por testemunhas que disseram que o idoso havia desaparecido da casa dele e que o local estava todo revirado.

O suspeito, que é vizinho da vítima, teria falado às testemunhas que havia matado o idoso e roubado uma televisão e um celular.

Aos militares, ele afirmou que estava com a vítima e mais um casal em um mercado, onde consumiam bebida alcoólica.

Segundo o suspeito, uma discussão teve início após a vítima mexer com a mulher que estava no local. O marido dela, segundo ele, foi quem cometeu o crime e ele teria ajudado a jogar o corpo no rio.

O carro da vítima foi localizado na Avenida dos Ingás e tinha marcas de sangue no porta-malas. Além disso, uma faca foi encontrada no banco traseiro do veículo.

A Polícia Civil investiga o crime.

