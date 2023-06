Taxas de embarque de passageiros e atracação de embarcações passam a ser cobradas nos píeres da orla de Santarém

A cobrança pela utilização dos píeres para passageiros e embarcações, foi definida em 6 de maio do ano passado por meio do decreto municipal nº 521/2022.

Uma nova taxa será aplicada a embarcações que ficam atracadas no píeres da orla de Santarém, oeste do Pará. Além da taxa de R$0,20 por metro da embarcação multiplicados pelas horas em que ficam atracadas, passageiros também pagarão taxas de embarque que variam de R$3 a R$5.

A cobrança pela utilização dos píeres para passageiros e embarcações, foi definida em 6 de maio do ano passado por meio do decreto municipal nº 521/2022. Os portos e píeres passaram para a responsabilidade do consórcio Rio Tapajós Operações Portuárias Ltda, desde o começo de fevereiro. Já a fiscalização, controle por acesso de pessoas e a cobrança das tarifas começou dia 09 de junho. Um acordo foi feito com a administração geral do terminal hidroviário para que as embarcações de madeira fiquem atracadas no píer nº 1 da orla, a fim de evitar acidentes, já que há um histórico disso. Passageiros de comunidades ribeirinhas pagarão R$3 e passageiros que seguirem para outros municípios pagarão R$ 5. Em caso de acesso aos píeres, não é preciso pagar. “Os acessos aos píeres são isentos, então você que vai deixar uma encomenda, vai buscar encomenda, ou vai pegar algum parente seu que veio do interior, essa cobrança é isenta”, explicou a secretária de Portos e Transporte Aquaviário, Sandra Santana. Ainda de acordo Sandra Santana, a Secretaria de Portos estará fiscalizando a empresa para que nada além do estabelecido seja cobrado. “As cobranças serão feitas porque é uma questão de diminuição de custos para o município, já que o municipío estava arcando com limpeza e reparos de cada píer. Com a privatização, a empresa passa a assumir não só a manutenção, como colocar água, internet e uma série de benefícios para os usuários”, finalizou a secretária.

Fonte: Por g1 Santarém e região e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 12/06/2023/17:39:41

