Taylor Swift fará shows no Brasil em novembro; veja valores

Cantora norte-americana Taylor Swift fará três apresentações no Brasil, em novembro.

Lá vem ela! A cantora norte-americana Taylor Swift vem para o Brasil ainda em 2023. Nesta terça-feira (2), a artista anunciou que fará três shows no pais, como parte da turnê mundial “The Eras Tour”.

O anúncio dos shows era muito aguardado pelos fãs da cantora, já que em 2020 as apresentações da turnê “Lover Fest” foram canceladas por conta da pandemia da covid-19.

Com a “The Eras Tour”, Taylor vai fazer um show no Rio de Janeiro, no estádio Nilton Santos, no dia 18 de novembro; e dois em São Paulo, no Allianz Parque, nos dias 25 e 26 de novembro.

Leia mais

NX Zero retorna aos palcos com show nostálgico; confira!

Lana Del Rey visita aldeia indígena em Manaus

Os shows de abertura serão feitos pela cantora Sabrina Carpenter, que se apresentou recentemente no Rio de Janeiro.

Venda dos ingressos

Como o show de 2020 foi cancelado, quem comprou os ingressos poderá usar o crédito para adquirir os novos bilhetes para a nova apresentação. As vendas serão abertas na próxima terça-feira (6), às 10h e vão até às 23h59 de quarta-feira (7).

Clientes do banco C6 Bank vão ter prioridade e podem participar da pré-venda a partir de sexta-feira (9), das 10h até às 23h59 do sábado (10).

Já os ingressos para o público em geral estará disponível na segunda-feira (12), a partir das 10h.

Valores

Os ingressos vão custar entre R$ 240 a R$ 950 no Rio de Janeiro. Já em São Paulo, o valor ficará entre R$ 190 a R$ 1.050.

Fonte: DOL e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 03/06/2023/10:16:35

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...