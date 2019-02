Marcello Antony perde contrato com a Rede Globo e vai fazer novela em Portugal

Marcello Antony foi mais um ator que perdeu seu contrato de longa duração com a Rede Globo.

O ator já fez “Rock Story” e “Malhação: Viva a Diferença” no regime de contrato por obra, mas desde então não foi chamado para fazer mais nada na TV brasileira.

Para não ficar totalmente desempregado, Antony decidiu, então, ir para Portugal fazer novela, afirmou o colunista Flávio Ricco.

Ele vai participar agora do elenco de “Valor da Vida”, novela de Maria João Costa e próxima atração da TVI.

Ele irá trabalhar ao lado de Carolina Kasting, Thiago Rodrigues e Adriano Toloza.

Por outro lado, Claudia Raia, 51, e Reynaldo Gianecchini, 45, conseguiram escapar do corte de atores da Rede Globo.

Segundo a colunista Keila Jimenez, ambos estão longe das telinhas – e recebendo salário da emissora – desde 2016 quando fizeram a novela “A Lei do Amor”.

No caso de Gianecchini, ele conseguiu renovar seu contrato por longo prazo mesmo não tendo nenhum projeto em vista no canal.

Já Claudia Raia participa do “Show dos Famosos”, do “Domingão do Faustão”, e deve voltar às novelas -se tudo se confirmar – em 2019.

Para a atriz, a Rede Globo ofereceu um contrato de quatro anos, considerado longo para os padrões atuais da televisão.

A mesma sorte não tiveram outros medalhões da Rede Globo, como por exemplo Malu Mader, Maitê Proença, Carolina Ferraz, Giulia Gam, Pedro Cardoso, Joana Fomm, entre vários outros.

Todos perderam seus contratos e agora passaram a trabalhar por obra.

Por:BANG Showbiz

