Técnico esboça escalação do Santos para confronto contra o Cuiabá

O técnico Fernando Diniz esboçou na tarde desta quinta-feira o time titular do Santos para enfrentar o Cuiabá no sábado, na Arena Pantanal, pela 19ª e última rodada do primeiro turno do Campeonato Brasileiro.

O treinador ainda não conta com Marinho, Luiz Felipe e Kaiky, todos com lesões musculares, mas pode escalar Léo Baptistão no ataque. Emiliano Velázquez, não regularizado, e Diego Tardelli, em processo de recondicionamento físico, não estão à disposição. Madson, com “desconforto articular”, é novo desfalque.

A escalação no treinamento foi: João Paulo, Pará, Robson, Wagner Palha e Felipe Jonatan; Camacho, Jean Mota, Gabriel Pirani e Carlos Sánchez; Marcos Guilherme e Léo Baptistão.

Em relação à derrota por 4 a 0 para o Flamengo, entraram Pará por Madson, Marcos Guilherme na vaga de Lucas Braga e Léo Baptistão no lugar de Marcos Leonardo.

O Peixe viaja nesta quinta e treina novamente em Cuiabá na sexta, quando Diniz definirá o time.

Por:Gazeta Esportiva (foto: assessoria)

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...