MPPA convoca aprovados no VI Concurso Público para posse em outubro

(Foto: Arquivo MPPA (Célio Ferreira / Alexandre Pacheco Em continuidade ao processo de nomeação dos candidatos aprovados no VI Concurso Público para provimento de cargos efetivos, o Ministério Público do Estado do Pará (MPPA) convocou os aprovados nos cargos de nível superior.

A nomeação já foi assinada pelo Procurador-Geral de Justiça, César Mattar Jr. e a posse está agendada para ocorrer no dia 4 de outubro.

Ao todo, foram nomeados 54 (cinquenta e quatro) servidores que integrarão o quadro técnico do Ministério Público Estadual. Dentre os cargos contemplados estão Analistas Jurídicos, Técnicos da Área de Tecnologia da Informação, Psicólogos, Assistentes Sociais, Contadores, Administradores, entre outros, que reforçarão a atuação tanto na área meio quanto na área finalística da instituição.

A nomeação representa o cumprimento de mais um compromisso da atual gestão do MPPA na recomposição do quadro de pessoal do órgão, um processo que teve início com a publicação do Edital do VI Concurso Público. A iniciativa visa fortalecer e aprimorar os serviços prestados à população paraense.

“Mais um compromisso da nossa administração satisfeito. Dentro do cronograma, nomeamos os servidores de nível médio e, agora, avançamos com a nomeação e posse para os cargos de nível superior. Em dezembro deste ano, na forma do edital, estamos nos preparando para a proclamação do resultado do concurso para membros. Seguimos trabalhando, incessantemente, para levar mais estrutura, sob todos os aspectos, e melhorar sobremaneira os serviços prestados pelo Ministério Público por todo o Pará. Mais MP, mais préstimos de qualidade à sociedade paraense”, enfatizou César Mattar Jr.

Além disso, a posse dos servidores de nível superior também atenderá às cotas destinadas a pessoas com deficiência, negros e pardos, indígenas e quilombolas, demonstrando o compromisso do Ministério Público com a promoção da diversidade e inclusão.

A posse dos novos servidores está agendada para o dia 4 de outubro de 2023, sendo que nos dias 5 e 6 do mesmo mês serão realizadas as atividades de ambientação e integração dos novos colaboradores.

