Briga entre irmãos para namorar uma jumenta acaba em tragédia no Maranhão

(Foto:Reprodução) – O caso dos irmãos que mantinham um relacionamento com uma jumenta repercutiu nesta semana. A situação ocorreu no município de Exu, no interior do estado de Maranhão.

O homem identificado como Manel e conhecido como “Manel do Burros” se apaixonou pela jumenta e teve relações com o animal por cerca de quatro anos até descobrir que seu irmão também mantinha um caso com o animal, o relacionamento foi descoberto pelo pai de Manel. Para acabar com a intriga entre os irmão, seu José negociou a jumenta, que foi trocada por um burro.

Manel ficou revoltado e acabou tirando a vida do irmão a disparos de espingarda, o pai só não teu o cpf cancelado pelo filho porque fugiu do local. A situação ganhou repercussão na cidade pelo fato do caso se tratar de Z00FILIA.

A Polícia Civil do município de Exu informou que repassará mais informações sobre a situação de Antônio na próxima segunda-feira (19). Em decorrência do feriado, o policiamento funciona em regime de plantão.

