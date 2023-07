Texaco é a nova patrocinadora do Flamengo

(Foto>Reprodução) – A Texaco, uma das mais tradicionais marcas de lubrificantes e graxas do país, é a nova patrocinadora do Flamengo. As cores vermelho e preto, que guiam tanto a marca quanto o time, se revelam um elo natural de conexão para a parceria que será oficializada neste sábado (22), no Maracanã (RJ), na partida contra o América–MG, às 16h. A duração do contrato é de 18 meses, com duração até dezembro de 2024.

O patrocínio conta com uma série de entregas comerciais e proporciona que a Texaco tenha sua marca nas camisas de treino e aquecimento, nos microfones das coletivas de imprensa do time e nas placas de publicidade no Ninho do Urubu, Centro de Treinamento (CT) do clube. Também estão previstas inserções na FlaTV e parceria para produção de quadros no canal oficial do clube.

“Nosso objetivo é ampliar a visibilidade da marca Texaco e aumentar a plataforma de patrocínio para outros esportes, além do automobilismo. O futebol foi nossa escolha natural por ser uma paixão nacional e um ponto em comum entre os diversos perfis de clientes com quem a Texaco se relaciona. Patrocinar o maior clube do país é uma de nossas principais ações para as temporadas 2023 e 2024. Nós acreditamos que a parceria com o Flamengo materializa nossa estratégia de crescimento e presença da marca”, analisa Paulo Gomes, diretor de marketing da ICONIC, gestora da marca Texaco. “Ainda teremos a Texaco em placas de led no campo em alguns jogos do clube no Brasileirão”, acrescenta o executivo.

Vice-presidente de Comunicação e Marketing do Flamengo, Gustavo Oliveira elogiou a parceria. “Estamos muito felizes com esta parceria . A Texaco é uma marca muito conhecida pela qualidade de seus produtos e pela tradição no mercado internacional. Este contrato mostra, mais uma vez, o reconhecimento das grandes empresas na força da marca Flamengo e no enorme poder de compra da grande Nação Rubro-Negra. Temos certeza que construiremos um grande case de sucesso com a Texaco”, afirmou.

Fonte: FSB-/ Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 25/07/2023

