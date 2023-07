Urgente: Homem armado com faca invade creche em Maringá,no PR

Funcionário conseguiu imobilizar suspeito até a chegada da Rocam, sem feridos no incidente. (Foto: Divulgação)

Homem foi preso pela Rocam

Um homem armado invadiu o Cmei Professora Iria de Castro, no bairro Jardim Andrade, em Maringá, nesta tarde de segunda-feira (24).

O suspeito teria pulado o muro do Cmei portando uma faca e fez ameaças aos funcionários.

Porém, um colaborador do local conseguiu imobilizar o indivíduo até a chegada da Rocam. Não há registro de feridos no incidente.

A prefeitura de Maringá encaminhou uma nota sobre a invasão:

A Prefeitura de Maringá informa que não houve registro de feridos. A agente de segurança da unidade, contratada pelo município, agiu rapidamente na contenção do suspeito. A Polícia Militar e a Guarda Civil Municipal foram acionadas, o suspeito foi encaminhado para a 9ª Subdivisão Policial e a faca que ele portava foi apreendida.

O município trabalha na prestação de apoio aos servidores, alunos e familiares. A gestão municipal reforça que as 116 unidades escolares da rede municipal contam com seguranças particulares, além de linha direta e exclusiva para as unidades entrarem em contato com o Centro de Controle Integrado (CCI), que conta com equipes da Guarda e Polícia Militar, e botões do pânico. Além disso, há processo em andamento para compra de câmeras de segurança para todas as unidades, entre outras medidas de segurança que foram implantadas nos Centros Municipais de Educação Infantil (Cmeis) e escolas.

Lamentável e revoltante a invasão no Cmei Iria de Castro. Graças a Deus e ao trabalho da segurança, ninguém ficou ferido e o suspeito não teve nenhum contato com as crianças. 🙏🏼 — Ulisses Maia (@UlissesMaia) July 24, 2023

Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 25/07/2023/05:25:27

"Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte."

