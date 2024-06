Tio troca tiros com familiares durante briga por herança; vídeo

Foto: Reprodução)- De acordo com a Polícia Militar (PM), o suspeito teria feito isso por conta de uma briga por herança.

Um homem foi preso após atirar na casa do próprio sobrinho, em uma fazenda localizada em Moiporá, em Goiás. De acordo com a Polícia Militar (PM), o suspeito teria feito isso por conta de uma briga por herança. O crime aconteceu na última segunda-feira (3).

Um dos moradores chamou a polícia e contou quem era o atirador e detalhou as possíveis motivações dele. Segundo a vítima, os dois são vizinhos de fazenda, mas têm uma convivência conturbada há cerca de 5 anos.A polícia também informou que o suspeito foi localizado e preso com três armas de fogo: uma pistola 9 milímetros, um rifle Carabina-22 e uma espingarda de pressão 5.5, além de diversas munições. O sobrinho e o tio foram levados para a Delegacia de São Luís de Montes Belos, onde o suspeito foi autuado.

Tio atira na casa do sobrinho durante briga por herança 📸 Metrópoles pic.twitter.com/mkXq49DhTy — oliberal.com (@oliberal) June 5, 2024

No vídeo gravado por uma das vítimas, é possível ouvir o momento em que o tio faz os disparos contra a casa do sobrinho. Ao perceber os tiros, a mulher corre para verificar se todos estão bem e vai até uma criança, que tomava banho, durante o ocorrido, para tentar acalmá-la e dizer que está tudo bem. “Está tudo bem, meu amor. Foi só um susto”, diz a mulher.

