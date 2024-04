Tiroteio em escola na Finlândia deixa uma criança morta e duas feridas

Policiais trabalham em uma escola da Finlândia após tiroteio matar ao menos um jovem no local. Foto: Markku Ulander / Lehtikuva / AFP

Suspeito de ser o autor dos disparos tem 12 anos, mesma idade das crianças atingidas.

Uma criança de 12 anos morreu e outras duas, da mesma idade, ficaram feridas após um ataque a tiros em uma escola na Finlândia. O caso aconteceu nesta terça-feira (2), na escola Viertola, localizada na cidade de Vantaa, subúrbio da capital, Helsinque. Segundo a polícia, um menino que também tem 12 anos foi detido, suspeito de ser o autor dos disparos.

Em sua conta na rede social X, a ministra do Interior, Mari Rantanen, comentou sobre o atentado. “O dia começou de uma forma horrível. Houve um tiroteio na escola Viertola, em Vantaa. Só posso imaginar a dor e a preocupação que muitas famílias estão sentindo neste momento. O suspeito do crime foi capturado”, escreveu.

Ainda não há informações sobre o estado de saúde das crianças feridas. A escola alvo do ataque tem cerca de 800 alunos, do primeiro ao nono ano, e uma equipe de cerca de 90 pessoas.

Mais de 1,5 milhão de armas de fogo são licenciadas na Finlândia, onde a caça e o tiro ao alvo são atividades populares. Ao todo, há 430 mil titulares de licenças de arma no país, que abriga 5,6 milhões de habitantes.

Após uma mudança na legislação sobre armas em 2010, foi introduzido um teste de aptidão para todos os requerentes de licenças de armas de fogo e estabelecido o aumento – de 18 para 20 anos – no limite de idade para os candidatos.

