Naldo Benny diz ser o responsável por show gratuito de Madonna no Brasil: ‘Fiz a ponte’

Gratuito de Madonna no Brasil teria sido arranjado por Naldo Benny, segundo o funkeiro. (Reprodução/Instagram)

Funkeiro tem fama de ‘mentiroso’ na internet por suas histórias duvidosas com celebridades internacionais.

Naldo Benny causou alvoroço na última segunda-feira (1º) ao revelar, em entrevista ao programa Sem Censura da TV Brasil, que seria o responsável por trazer a turnê “Celebration Tour” de Madonna ao Brasil. A cantora fará um show gratuito na Praia de Copacabana, no Rio de Janeiro. A afirmação, porém, foi recebida com ceticismo por muitos internautas, que relembraram o histórico do funkeiro em contar histórias duvidosas envolvendo celebridades internacionais.

Na entrevista, Naldo detalhou como teria “agitado” a vinda da Rainha do Pop, afirmando ter “feito a ponte” para que o show acontecesse. “E agora, dentro dessa relação que eu fiz, eu agitei a Madonna para vir para o Rio de Janeiro”, disse o funkeiro. A apresentadora Cissa Guimarães, incrédula, chegou a questionar se ele realmente estava falando sério, ao que ele respondeu: “Sou eu que estou desenrolando essa parada. Mais uma. […] Eu fiz a ponte para esse show acontecer.”

Vale lembrar que Naldo já viralizou diversas vezes por dar declarações sobre supostas amizades com grandes personalidades como Will Smith, Chris Brown e LeBron James, histórias que muitas vezes são recebidas com desconfiança pelo público.

O fato de a entrevista ter acontecido no dia 1º de abril, Dia da Mentira, também alimentou o ceticismo em torno da afirmação de Naldo. Cissa Guimarães, inclusive, chegou a fazer um comentário sobre a data durante a entrevista, dizendo: “Acho legal você tirar onda sobre sua relação com a música no dia primeiro de abril, cara.”Embora Naldo insista que é o responsável por trazer Madonna ao Brasil, a produtora responsável pelo show no Rio de Janeiro, a Live Nation, não o mencionou em nenhum comunicado oficial. A empresa também não se pronunciou sobre as declarações do cantor.A “Celebration Tour” de Madonna celebra os 40 anos de carreira da cantora e terá seu único show na América do Sul no dia 4 de maio, em Copacabana. A apresentação será gratuita e transmitida pela Globo e Multishow.

Madonna no Brasil? Claro que tem dedo do Naldo Benny nisso. 🗣️🗣️#SemCensura pic.twitter.com/vLlGV4BaTD — TV Brasil (@TVBrasil) April 1, 2024

Fonte: O Liberal

