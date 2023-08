Tiroteio interrompe comício de candidato à Presidência no Equador

(Foto:Reprodução/Instagram: @danielnoboaok).

Autoridades do Equador descartam que os tiros fossem para o político

Tiros interrompem comício de candidato à Presidência do Equador e assusta apoiadores (Reprodução/Instagram: @danielnoboaok)

Um tiroteio interrompeu um comício de um candidato à Presidência do Equador, nesta quinta-feira (17). O caso ocorreu na cidade de Durán, província de Guayas, durante um evento de campanha de Daniel Noboa, de 35 anos.

Um vídeo que circula nas redes sociais mostram o local em que ocorreu o tiroteio. Nas imagens, não é possível escutar os disparos nas imagens, mas mostram as pessoas que estavam no comício desesperadas.

Por meio das redes sociais, Noboa informou que está bem e que não deixará o amendrontarem.

Acabaram de atacar a caravana em que viajávamos em Durán, graças a Deus escapamos ilesos. A intimidação e o medo não têm lugar no país que amamos e pelo qual estamos empenhados em mudar de vez.”, publicou o político.

O ministro do Interior do Equador, Juan Zapata, no entanto, descartou a possibilidade de que os disparos fossem um ataque armado contra o candidato presidencial.

“Diante das informações que circulam nas redes sociais, informamos ao público que está descartado um ataque armado ao candidato presidencial Daniel Noboa”, afirmou o ministro do Interior, por meio das redes sociais.

Assassinato de políticos no Equador neste mês

Agendada para ocorrer no dia 20 de agosto, as eleições presidenciais do Equador neste ano já foram marcadas por duas mortes de políticos.

No último dia (9), o político Fernando Villavicencio, canditado à Presidência do Equador, foi assassinado com três tiros na cabeça na frente de apoiadores quando saia de um encontro político na cidade de Quita.

No dia 14, o político Pedro Briones foi assasinado poucos dias antes das eleições presidenciais.

Briones, do Movimento Construye, despedia-se de seus apoiadores após participar de um ato de campanha em Quito, quando homens armados chegaram atirando. Ao menos mais nove pessoas foram feridas no atentado, entre elas um candidato a deputado e três seguranças de Villavicencio.

Ele era um líder político do movimento fundado pelo ex-presidente do Equador Rafael Correa.

Fonte:O liberal e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 18/08/2023/17:04:29

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...