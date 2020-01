Avião ucraniano com 176 pessoas cai no Irã

(Foto:Ansa ) – Um Boeing 737 da companhia aérea Ukraine Airlines caiu nesta quarta-feira (8) logo após decolar do aeroporto internacional de Teerã, no Irã. Havia 176 pessoas a bordo do avião, incluindo a tripulação. Não há sobreviventes, de acordo com fontes locais. Ao todo, as vítimas são 82 iranianos, 63 canadenses, 11 ucranianos, 10 suecos, quatro afegãos, três britânicos e três alemães, informou o ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, Vadym Prystaiko. Dos 11 ucranianos mortos, nove eram membros da tripulação, confirmou o Conselho de Segurança de Kiev.

Leia Também:Irã ataca bases com soldados americanos no Iraque

As autoridades da Ucrânia e o Irã excluíram qualquer ligação entre a queda do avião e a tensão no Oriente Médio e crise com os Estados Unidos. Os dois países não acreditam se tratar de um atentado terrorista nem que a aeronave tenha sido atingida por um míssil. Segundo um dirigente do Ministério do Transporte do Irã, Qassem Biniaz, a causa do acidente seria um problema no motor, que teria pegado fogo.

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, cancelou uma visita oficial a Omã e está retornando para Kiev devido ao acidente.

(ANSA)

08/01/20 – 08h00 – Atualizado em 08/01/20 – 08h17

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...