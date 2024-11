Homem é condenado a 16 anos de prisão por tentativa de feminicídio em Marabá | PA

Foto: Ilustrativa | Rosimar de Sousa Magalhães atirou contra a ex-esposa, que ficou paraplégica.

Rosimar de Sousa Magalhães, conhecido como “Kiko”, foi condenado pelo Tribunal do Júri de Marabá a 16 anos de prisão por tentativa de feminicídio contra sua ex-esposa, a quem deixou paraplégica ao disparar contra ela. O julgamento, ocorrido na última quinta-feira (7) no Fórum Juiz José Elias Monteiro Lopes, contou com a participação do Conselho do Júri, que decidiu pela condenação por quatro votos a três.

A sentença foi proferida pela juíza Alessandra Rocha da Silva Souza, seguindo a tese do Ministério Público de que o caso configurava tentativa de feminicídio, descartando a defesa que argumentava por lesão corporal. O advogado de defesa de Rosimar, Wanderley Pereira Melo, junto a Irismar Nascimento Araujo Melo, informou que recorrerá da decisão, com o acusado permanecendo em liberdade até a deliberação da Vara de Execução Penal.

A pena inicial era de 12 anos, mas aumentou devido a qualificadoras que incluíam motivo fútil, violência doméstica e ausência de chance de defesa para a vítima. O crime ocorreu na madrugada de 12 de julho de 2018, na Vila União, zona rural de Marabá, quando, durante uma discussão no quarto da casa da irmã do réu, Rosimar disparou contra a ex-companheira ao impedir que ela deixasse o local. Após o crime, ele fugiu, sendo localizado posteriormente.

O caso ganha relevância por ser a segunda acusação de violência contra mulheres envolvendo Rosimar, já que ele havia sido absolvido anteriormente de outra acusação de homicídio contra uma mulher. A defesa sugere que essa absolvição anterior possa ter influenciado a decisão do júri neste caso.

