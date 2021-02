Toneladas de droga avaliadas em R$ 16 milhões são incineradas pela Polícia Civil do Pará

Drogas incineradas no Pará — Foto: Ascom/ PC

De acordo com a Polícia Civil, a queima dos entorpecentes ocorreu em cumprimento a decisão judicial.

Mais de duas toneladas de drogas foram incineradas na manhã desta sexta-feira (5) no município de Benevides, no nordeste do Pará. De acordo com a Polícia Civil, a queima dos entorpecentes ocorreu em cumprimento a decisão judicial.

Ainda segundo a polícia, as drogas foram apreendidas nos últimos dez meses durante diligências realizadas por agentes da Divisão Estadual de Narcóticos (Denarc). Entre os entorpecentes incinerados estavam cocaína, oxi e maconha. A carga somava mais de R$ 16 milhões.

A ação contou a participação de 40 agentes de segurança pública, entre eles duas equipes da Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais (Core).

Por G1 PA — Belém

