Toque de recolher a partir das 21h, shoppings em novo horário, academias fechadas. Veja o que diz o novo decreto no Pará

Medidas foram anunciadas em coletiva de imprensa. | Foto:Jader Paes

As novas medidas restritivas foram anunciadas na noite desta terça-feira (9) durante coletiva transmitida ao vivo pela internet

Ogovernador do Pará, Helder Barbalho, anunciou no início da noite desta terça-feira (9) as novas medidas restritivas para conter o avanço da Covid-19 em todo o território paraense.

As medidas do decreto vigente permanecem, mas com alterações pontuais, afetando, entre outras questões, a circulação de pessoas, o funcionamento de shoppings, academias e o comércio.

A atualização do novo decreto vale a partir desta quarta-feira (10) e segue pelos próximos sete dias.

Confira abaixo o que muda:

– Novo toque de recolher proíbe a circulação de pessoas no período de 21h às 5h (do dia seguinte)

– Shoppings centers deverão funcionar no horário de 11h às 19h

– Academias e cinemas estão proibidos de funcionar

– O comércio de rua passa a funcionar agora no horário de 10h às 17h

Nova remessa de vacinas

Na ocasião, o governador anunciou que está prevista para esta quarta-feira (10) a chegada de uma nova remessa de vacina contra a Covid-19. A confirmação numérica deverá ser divulgada pelo Ministério da Saúde (MS) nas próximas horas e o critério de distribuição dos imunizantes, para dar continuidade à estratégia de vacinação, também será divulgado tão logo o governo do Estado receba esse quantitativo.

