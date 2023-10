Torcedor joga pipoca em Neymar após empate entre Brasil e Venezuela; veja

Neymar tenta drible em Brasil 1 x 1 Venezuela – (Foto:Vitor Silva/CBF)

Camisa 10 da Seleção foi alvo da indignação da torcida na Arena Pantanal

Após o empate em 1 a 1 entre Brasil e Venezuela, Neymar foi alvo de um saco de pipoca arremessado por um torcedor presente à Arena Pantanal, em Cuiabá, nesta quinta-feira (12).

O episódio, flagrado pela transmissão da partida, aconteceu quando o camisa 10 da Seleção deixava o campo a caminho do vestiário do estádio, que recebeu mais de 40 mil pessoas.

Neymar chegou a olhar em direção à arquibancada, mas não foi possível ver a exata reação do jogador do Al-Hilal, que estava sendo filmado pelas costas.

Veja o episódio abaixo:

Jogaram pipoca no Neymar. https://t.co/KVrP0ehIGK — Diário de Torcedor (@DiarioGols) October 13, 2023

Neymar não teve, nem de longe, a atuação mais brilhante com a camisa da Seleção. Ele deu a assistência para o gol de Gabriel Magalhães, em cobrança de escanteio, mas pecou nas finalizações e se embolou em algumas jogadas com Vinicius Jr.

Com o empate, o Brasil perdeu o 100% de aproveitamento nas Eliminatórias e, de quebra, viu a rival Argentina assumir a liderança da tabela.

