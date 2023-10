Seleção Brasileira empata com Venezuela pelas eliminatórias e Argentina lidera grupo

O Brasil sofreu para furar a retranca da Venezuela no primeiro tempo, chegou a abrir o placar na etapa final mas, ao não ‘matar’ o jogo, permitiu o empate visitante no fim: placar de 1 a 1 na Arena Pantanal, pela terceira rodada das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026.

Foi apenas a segunda vez na história da competição que o Brasil falhou em vencer o time ‘vinotinto’: até então, o retrospecto dava conta de 17 triunfos da ‘Amarelinha’ e um empate.

Os gols do confronto foram marcados por Gabriel Magalhães, de cabeça, em prol dos mandantes, e Bello, aos 40 minutos do segundo tempo, para a Venezuela.

Com o resultado, a Seleção perde a liderança da tabela de classificação e os 100% de aproveitamento: três jogos, duas vitórias e um empate. A Argentina, com nove pontos, assume o primeiro posto. O time visitante desta quinta-feira foi aos quatro pontos, por sua vez, na sexta colocação.

O Brasil volta aos campos na terça-feira, às 21h (de Brasília), para enfrentar o Uruguai em Montevidéu, no Estádio Centenario. No mesmo dia, mas às 18h, a Venezuela recebe o Chile

O Brasil começou a partida com tudo. Logo no primeiro minuto, Neymar deu ‘chapéu’ em Machís e serviu Richarlison, que cruzou para o meio da grande área, em direção a Vini. Jr. Yordan Osorio conseguiu fazer o corte. Na sequência, o camisa 10 arriscou de longe, de canhota, e o goleiro Romo espalmou para escanteio.

Até os 20, a principal arma do time de Fernando Diniz era o chute de fora da área. Assim foi com Neymar, para fora, e Rodrygo, que parou em defesa do arqueiro rival.

Mesmo com o controle da partida em termos de posse de bola, a ‘Amarelinha’ demonstrava certa falta de criatividade e não chegou com contundência ao gol. Aos 31, Neymar bateu escanteio com veneno e Gabriel Magalhães apareceu para o cabeceio, mas a zaga venezuelana conseguiu tirar.

Aos 38, foi a vez de Casemiro arriscar de longe e obrigar Romo a fazer boa defesa. Nos acréscimos, a primeira chegada de perigo da ‘Vinotinto’: Machís aproveitou contra-ataque e finalizou firme, no alvo, porém Ederson foi capaz de encaixar a defesa.

A Seleção voltou para a etapa final disposta a findar o jogo truncado. Aos três minutos, em bonita jogada individual, Neymar invadiu a área e bateu colocado. Romo pulou e, no alto, espalmou para escanteio. Na cobrança do tiro de canto, o camisa 10 colocou a bola na cabeça de Gabriel Magalhães: com precisão, o zagueiro conferiu às redes e inaugurou o marcador.

A partir do tento, a equipe comandada por Fernando Diniz se soltou mais. Pouco depois, o camisa 10 brasileiro pedalou na intermediária e acionou Yan Couto pela direita. O lateral do Girona fez tudo certo: invadiu a área e cruzou rápido e rasteiro para o próprio Neymar que, entretanto, isolou.

Aos 16, Soteldo cobrou escanteio com perigo e Wilker Ángel apareceu para cabecear. Ederson pulou para, no cantinho, fazer a defesa. Três minutos depois, Gabriel Jesus recuperou bola no campo defensivo e acionou Bruno Guimarães. O volante carregou pelo meio e tocou para Rodrygo, que tabelou com Vini. Jr e recebeu a bola de volta livre, na grande área. O atacante do Real Madrid, porém, chutou à esquerda do gol de Romo.

Aos 25, o Brasil ampliou o marcador com Vini. Jr, que aproveitou sobra de finalização prensada de Neymar após lançamento de Casemiro. No entanto, o camisa 10 estava em posição de impedimento na origem da jogada e Kevin Ortega, graças ao VAR, anulou o tento.

Já perto do fim da partida, a Venezuela chegou ao empate. Cásseres se livrou da marcação de Gerson na intermediária, acionou Savarino na direita e o ex-jogador do Galo cruzou para a área. Por lá, de ‘puxeta’, Bello carregou o chute e anotou um golaço na Arena Pantanal: 1 a 1.

