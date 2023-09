Torneio de pesca com premiação de até R$ 100 mil é realizado neste domingo (3) em MT

Torneio de pesca é realizado neste domingo (3), em Sinop (MT) — Foto: Festeja Sinop 2023

A competição está marcada para às 8h, na Praia do Cortado. Cerca de 400 pescadores se inscreveram e vão participar do evento.

Um torneio de pesca com premiação de até R$ 100 mil será realizado neste domingo (3) em Sinop, a 503 km de Cuiabá. A terceira edição da competição, com início marcado para às 8h, na Praia do Cortado, conta com cerca de 400 inscritos. A abertura dos portões e apresentação das equipes será às 5h.

O torneio faz parte do Festeja Sinop 2023, que realiza também, nos dias 7, 9 e 10 de setembro, o Festival de Praia. Os eventos integram a programação oficial de comemoração ao 49º aniversário do município, entre 2 e 14 de setembro.

O Torneio de Pesca, no domingo (3), contará com a benção do Padre Beto, da Catedral Sagrado Coração de Jesus. A largada dos barcos a motor começa às 7h30, e em seguida será dos caiaques, às 7h45. O início da competição está programada para às 8h.

Segundo o capitão-tenente da Marinha, Vinicius Oliveira Celestino, agente fluvial de Sinop, a organização dos eventos segue todas as normas da Marinha do Brasil, que estará presente nos eventos e contarão com um aparato especial de segurança do tráfego aquaviário.

Assim como nas edições passadas, todos os participantes devem estar com as documentações necessárias, regularizadas perante a instituição.

Além dos militares da Agência Fluvial de Sinop, a equipe de fiscalização do Torneio de Pesca será composta por inspetores da Marinha de outras unidades.

O evento também conta com a parceria da Polícia Militar, Secretaria de Saúde, Secretaria Estadual de Meio Ambiente (Sema-MT), Corpo de Bombeiros e a Associação dos Hotéis de Sinop.

