Concurso unificado será realizado em 29 cidades do Pará

O IBGE deve ser um dos concursos que serão feitos na prova unificada, com mais de 800 vagas. | Irene Almeida/Diário do Pará

Os certames para o concurso federal unificado e em prova única terão estrutura similar ao Enem, com mais de 7 mil vagas.

Está confirmada a realização do Concurso Nacional Unificado. Iniciativa proposta pelo governo federal prevê cerca de oito mil vagas para o primeiro teste de uma ação que pode facilitar a vida de concurseiros de todas as regiões do país. E é essa exatamente a ideia: promover certames federais em cidades polo dos 26 estados mais o Distrito Federal, o que vai permitir mais oportunidades para aqueles que não têm condições de arcar com uma viagem para Brasília e outras localidades no Sudeste, onde normalmente estão concentrados os maiores números de vagas. Das 39 cidades da Região Norte onde os certames serão realizados, 19 são paraenses.

A proposta, segundo o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI), responsável pela realização de concursos federais, é realizar algo similar ao Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), em que se é aplicada uma única prova em todo o Brasil. As provas seriam aplicadas em um único dia, em 180 cidades diferentes, sendo divididas em duas partes no mesmo dia – a primeira com questões objetivas de matriz comum a todos os candidatos, e a segunda abordando as provas específicas e dissertativas por blocos temáticos.

Na semana passada, o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos apresentou aos demais órgãos de governo, autorizados a realizar concursos públicos, a proposta de aplicar um certame unificado em todo território nacional, com prova única para o preenchimento das cerca de oito mil vagas abertas no serviço público federal neste ano.

A adesão dos órgãos ao Concurso Nacional Unificado é voluntária e, segundo o cronograma do Ministério da Gestão, deverá ser realizada até o dia 29 de setembro. O edital tem previsão de ser publicado até 20 de dezembro.

A prova tem data provável do dia 25 de fevereiro de 2024 – dividido em dois momentos na mesma data: 1º) Provas objetivas com matriz comum a todos os candidatos; e 2º) Provas específicas e dissertativas por blocos temáticos. Os resultados gerais da primeira fase devem ser divulgados até o final de abril de 2024 e o início dos cursos de formação, entre junho e julho do ano que vem.

BLOCOS

Ainda de acordo com o Ministério da Gestão, as 7.826 vagas a serem preenchidas por meio de um concurso unificado foram agrupadas em diferentes blocos temáticos: Administração e Finanças Públicas: 580 vagas; Setores Econômicos, Infraestrutura e Regulação: 1.015 vagas; Agricultura, Meio Ambiente e Desenvolvimento Agrário: 1.040 vagas; Educação, Ciência, Tecnologia e Inovação: 1.194 vagas; Políticas Sociais, Justiça e Saúde: 1.470 vagas; Trabalho e Previdência: 940 vagas; Dados, Tecnologia e Informação Pública: 895 vagas; Nível Intermediário: 692 vagas.

“Este projeto é inovador e ousado. Com isso, criamos um critério de justiça de acesso às vagas públicas como nunca ocorreu antes na história do Brasil”, afirmou o secretário de Gestão de Pessoas do MGI, José Celso Cardoso Jr. Segundo ele, estudos especializados indicam que esse formato unificado de provas tem sido capaz de selecionar melhor os futuros servidores e servidoras públicas.

O concurso será organizado a partir de uma Coordenação Geral composta pelo Ministério da Gestão e da Inovação (MGI), Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP), Instituto de Pesquisa Econômico Aplicada (IPEA), Escola Nacional de Administração Pública (ENAP) e Advocacia Geral da União (AGU).

Está prevista, para a primeira quinzena de setembro, a publicação pelo Ministério da Gestão e da Inovação do ato oficial que irá definir a estrutura de governança do Concurso Federal Unificado. De acordo com o Ministério, não há ainda uma listagem oficial dos órgãos que já aderiram ao concurso unificado. Mas, segundo a pasta, já é possível apontar os certames de cunho federal autorizados até então e que tem possibilidade de participar do processo unificado dos concursos públicos nacionais.

