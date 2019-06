Trabalhador fica preso em poste após ser atingido por descarga elétrica em Nova Ipixuna – PA

Jovem ficou preso no topo do poste (Foto:Reprodução)

Jovem, que trabalha para uma empresa provedora de internet, foi levado ao hospital

Um jovem, identificado apenas como Valdeir, sofreu uma forte descarga elétrica no final da manhã desta quarta-feira (19) enquanto trabalhava para uma provedora de internet, no topo de um poste, em Nova Ipixuna, sudeste do Pará. Veja:

Segundo a Polícia Militar, o jovem estava no poste fazendo um serviço, por volta de 11h, quando tomou a descarga elétrica. Ele ficou preso pelo cinto de segurança que usava e teve de ser resgatado por outros funcionários e demais pessoas, que usaram escadas para chegar ao rapaz.

De acordo com a empresa, o funcionário foi levado ao Hospital do Município e depois Hospital Regional do Sudeste do Pará, em Marabá. Eles ainda estão investigando as causas do acidente. Em nota, o Hospital informou que o paciente deu entrada na Unidade nesta quarta-feira, às 11h40, e que seu estado de saúde é estável.

