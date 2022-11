Brasil tem 6 rodovias bloqueadas e uma interditada, diz PRF

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649. “Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.” Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

A corporação afirmou, em nota, que as prisões se deram pelos “mais diversos crimes”. Não especificou quais teriam sido as infrações cometidas pelos protestantes.

A PRF-RO (Polícia Rodoviária Federal em Rondônia), porém, disse ter identificado 5 bloqueios em pontos da BR 364, nos trechos Vilhena-Posto Catarinense, Cacoal-Coopercal, Presidente Médici-Posto Trevão, Ji-Paraná-Anel Viário e Jaru. A partir de 30 de outubro, apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (PL) paralisaram estradas em todo o Brasil. O número de bloqueios caiu nos últimos 15 dias. Os manifestantes também se concentraram em frente a quartéis das Forças Armadas. As manifestações são contra a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na eleição presidencial.

