PRF intensifica fiscalização e barra tentativas de bloquear rodovias de Mato Grosso, diz superintendente

(Foto:Reprodução) – A Polícia Rodoviária Federal de Mato Grosso intensificou o patrulhamento em diversos trechos das rodovias no Estado. Segundo o superintendente da PRF, Francisco Élcio, nas últimas horas houve tentativas de bloqueios em vários pontos da rodovia. Na BR-174 em Pontes e Lacerda, manifestantes obstruíram a pista com pneus e, no momento, o bloqueio é parcial, com passagem de carro, ônibus, ambulâncias e cargas vivas.

“Noite bastante movimentada com bastante tentativa de bloqueios. A Polícia Rodoviária Federal trabalhou arduamente coibindo e desobstruindo todos os pontos. Hoje pela manhã o local que temos atenção voltada é Pontes e Lacerda e estamos direcionando força máxima com medidas administrativas, judiciais e também uso de força moderada”, detalhou Francisco Élcio.

Ele acrescentou que uma reunião com a secretaria de Segurança foi realizada para intensificar o patrulhamento e evitar obstrução da rodovia. “Nos reunimos na parte da manhã juntamente com a secretaria de Segurança planejar uma ação mais estrutura para o Estado. A PRF ainda mantém o compromisso constitucional de garantir a ordem de manter a livre circulação, especialmente garantir o direito de ir e vir de todos os mato-grossenses”, concluiu.

As tentativas de novos bloqueios passaram a ser articuladas, ontem, por caminhoneiros em grupos de WhatsApp, após o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinar o bloqueio de contas de pessoas físicas e jurídicas (empresas) em Mato Grosso que teriam apoiado e participado de atos de protestos contra o resultado da eleição para presidente.

18/11/2022

