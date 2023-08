Trabalhador registra boletim de ocorrência contra servidor da Vara do Trabalho de Itaituba

(Foto:Ilustrativa) – Um trabalhador do município de Itaituba registrou na quinta-feira (10), Boletim de Ocorrência (B.O.) relatando supostas ameaças que teriam sido proferidas por Norton Yan Sussuarana, servidor da Vara do Trabalho.

Ian Lameira da Silva informou à autoridade policial que após ir duas vezes procurá-lo em seu local de trabalho, por volta de 19h50 de quarta-feira (9), o servidor Norton foi à sua residência.

No local encontrava-se somente a esposa de Ian e sua filha de um ano e cinco meses. Norton teria perguntado sobre o paradeiro do trabalhador, e mesmo informado sobre sua ausência, entrou para aguardar sua chegada.

A esposa então ligou para Ian, informando da presença de Norton. Ainda conforme o denunciante, no período em que esperou na casa do trabalhador, o servidor da Vara do Trabalho a coagira dizendo que o esposo dela mentira para o juiz. E que por tal situação, o mesmo iria pegar 2 anos de cadeia, que ele ia ser intimado pela Polícia Federal.

Dissera também que abrira um processo na cidade de Santarém, contra o Ian. Além disso, falou que tudo era perseguição da representante do Sindicato e que ele também iria processar o Sindicato.

Ainda conforme o relato de Ian, o servidor Norton indagou se ele tinha recebido dinheiro para mentir na Justiça, e ela respondeu que não e que seu esposo procurou o Sindicato porque o que a empresa queria pagar a ele estava errado.

Quando Ian chegou à sua residência, Norton iniciou novamente suas acusações, falando que ele iria ser preso, e que era para o mesmo mudar o depoimento, e que ele tinha testemunha para provar que Ian mentiu.

Para o trabalhador, Norton sequer o conhecia, pois antes do ocorrido em sua casa, o servidor chegou a ir duas vezes a seu local de trabalho, interpelando seu colega de trabalho como se fosse ele.

“Você chegou ao meu local de trabalho intimidando o meu colega de trabalho (…) falando: – e aí Ian, lembra de mim, sou o Norton, e o rapaz respondeu: – o senhor estar me confundindo, meu nome não é Ian.”

Conforme o trabalhador, sua esposa passou mal com essa situação. Pessoas presenciaram o fato e perguntaram se estava tudo bem, momento em que o servidor Norton adentrou no seu veículo e foi embora.

A reportagem não conseguiu contato com servidor citado na denúncia. O espaço encontra-se à disposição para sua manifestação e contraponto.

