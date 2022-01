Trabalhadores da educação podem reivindicar ensino remoto para 2022

Professores estão preocupados com o avanço dos casos de covid-19 (Foto: Marcelo Seabra – Arquivo O Liberal)

Proposta é defendida pelo Sintepp diante da alta dos casos de covid-19

Se o perfil epidemiológico de elevação de casos de covid-19 não se modificar até o começo do ano letivo de 2022, o Sindicato dos Trabalhadores e das Trabalhadoras em Educação Pública do Pará (Sintepp) pretende reivindicar a adoção do ensino remoto nas escolas estaduais públicas junto à Secretaria de Estado de Educação (Seduc). A informação foi repassada, nesta quarta-feira (26), pelo secretário geral da entidade, Mateus Ferreira.

A proposta é justificada pelo fato de que as escolas enfrentam dificuldades para concluir o ano letivo de 2021 neste momento, já que estão com aulas presenciais, como pontua o dirigente sindical.

“Em todas as escolas estaduais na Região Metropolitana de Belém há registro de casos de covid-19 entre alunos e funcionários, por meio de testagem e por sintomas”, destaca Mateus, enfatizando que o aumento do contágio é o que mais preocupa os trabalhadores da educação neste momento. São cerca de 300 escolas estaduais na Grande Belém. No dia 20 deste mês, o Sintepp protocolou no Conselho Municipal de Belém pedido de suspensão das aulas presenciais na rede estadual e municipal de ensino.

De acordo com Mateus Ferreira, a recomendação da Secretaria de Estado de Educação (Seduc) é de que a pessoa que apresentar sintomas de covid-19 não compareça à escola por até sete dias. Essa é a orientação dada pelos profissionais de saúde. O problema, como destaca o sindicalista, é que estudantes e professores, ao se afastarem da escola, não podem acompanhar regularmente as atividades do final do ano letivo de 2021. “Se fosse atividade remota, seria melhor para alunos e professores com relação a provas”, observa. Sete mil professores atuam em escolas estaduais públicas na RMB. No Pará, são 22 mil.

Prevenção

A Secretaria de Estado de Educação (Seduc) informa que o ano letivo de 2021 está em curso, de forma presencial. O encerramento está previsto para o dia 18 de fevereiro.

A Seduc ressalta que faz o monitoramento de casos de covid-19 que envolvem alunos e servidores que compõem as unidades escolares. O órgão também reforçou as medidas de prevenção contra o vírus dentro das escolas e, quando necessário, realiza a sanitização completa da unidade escolar, como repassa.

Monitoramento

A Secretaria Municipal de Educação (Semec) monitora adoecimentos por covid-19 entre trabalhadores da educação e estudantes por meio do aplicativo Guardiões da Saúde na Educação, executado em parceria com a Secretaria Municipal de Educação (Semec), desde o ano passado. “Embora os professores tenham entrado em recesso em 23 de dezembro, foram detectados 303 casos entre servidores. Por este motivo, o início do ano letivo de 2022 se deu, nesta segunda-feira, 24, de forma não presencial para não colocar em risco os estudantes”, repassa a Secretaria.

A Semec informa que “foram identificados casos entre trabalhadores da educação em 94 das 203 unidades educativas da rede municipal de ensino”. “Vale frisar que os servidores da educação da rede municipal de ensino já estão vacinados com as duas doses do imunizante contra a covid-19 desde agosto de 2021. E neste mês de janeiro de 2022 está disponível a dose de reforço para todos”, complementa.

Particulares

As escolas particulares não têm um calendário definido quanto ao retorno às aulas, ou seja, cada escola possui autonomia para fazer seu próprio calendário. Esse mesmo procedimento se aplica em relação à modalidade de ensino que cada uma vai adotar neste momento, presencial ou híbrida, ficando a critério de cada instituição.

O coordenador geral do Sindicato dos Professores da Rede Privada de Ensino do Pará (Sinpro), Marcelo Santos, informa que como resposta a uma sondagem feita pela entidade junto aos docentes foram identificadas cinco escolas particulares na Grande Belém que apresentaram casos confirmados de covid-19 em professores. Em geral, as aulas têm sido presenciais.

“O Conselho Municipal de Educação vai promover uma reunião, e vamos participar dela como conselheiros. A nossa maior preocupação é com a contaminação a que o professor está exposto”, enfatiza Marcelo Santos. O Sinpro pretende debater propostas para o andamento das aulas. O ensino remoto, como pontua Marcelo Santos, oferece proteção aos estudantes e professores, mas se tem de avaliar a eficácia desse sistema de ensino. Nas escolas particulares do Pará atuam 22 mil professores.

