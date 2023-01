Traficante Colômbia é o mandante das mortes de Dom Phillips e Bruno Pereira

(Foto: Divulgação) – O colombiano Rúben Dário da Silva Villar, o “Colômbia”, foi apontado pela Polícia Federal da comarca do Amazonas como mandante dos assassinatos e ocultação de cadáveres do indigenista Bruno Pereira e jornalista britânico Dom Phillips, em maio de 2022, no Vale do Javari, interior do Estado.

De acordo com o delegado Eduardo Alexandre Fontes, Superintendente Regional PF-AM, ao todo cinco pessaos forma indiciadas. Provas robustas apontam que a motivação do crime seria a pesca ilegal na região do Vale do Javari, em quem uma organização criminosa, que Colômbia fazia parte, atuava.

“Conseguimos comprovar que ele (Colômbia) fornecia as munições calibre .16 para Jefferson, além de embarcações para a prática da pesca ilegal. O Colômbia também aparace pagando inicialmente, uma quantia para o advogado de defesa do Amarildo, o primeiro preso do caso”, explicou o delegado.

Irmão envolvido

Outra novidade é o envolvimento de Edivaldo da Costa Oliveira, irmão de Amarildo da Costa Oliveira, o “Pelado”, que também foi indiciado. Edivaldo segundo as investigações da PF-AM, participou não somente na ocultação dos cadáveres como também participou do homicídio.

“Ele auxiliou materialmente Pelado, Dos Santos e Jefferson. Ele foi quem entregou a espingarda calibre .16 nas mãos do Jeferson, ciente de que ela seria utilizada no crime. A arma não foi encontrada, apesar de nossas exaustivas buscas no Rio”, completou o superintendente.

Oseney da Costa de Oliveira, o “Dos Santos”, e Jefferson da Silva Lima, como já noticiado anteriormente, também foram indiciados por homicídio e ocultação de cadáveres.

“Senti a necessidade de mostrar o resultado de nossas investigações, como resposta à sociedade brasileira e internacional. O caso está 90% concluído, faltando apenas mais algumas análises de perícias para ajudar, ainda mais, o Ministério Público no julgamento”, acrescentou o delegado Eduardo Fontes.

Transferência

Pelado está preso em um presídio de segurança máxima no Paraná enquanto “Dos Santos” e Jefferson estão no de Mato Grosso. O superintende finalizou afirmando que irá pedir a transferência de Colômbia para um presídio de segurança máxima. (Com informações da Acrítica).

Jornal Folha do Progresso em 24/01/2023/09:27:49

