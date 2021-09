Traficante de Itaituba é preso em flagrante com droga em Novo Progresso

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Por:JORNAL FOLHA DO PROGRESSO COM INFORMAÇÕES DA PM

CLEVERTON L. D. S, foi abordado na estrada da Cachoeira do Bambu, com ele foi encontrado, uma carteira de cigarro contendo 07 papelotes de crack embalados para comercialização, e que ao ser indagado sobre o entorpecente confessou estar comercializando entorpecentes e que já tem passagem por tráfico no presídio de Itaituba, que diante dos fatos foi dado voz de prisão ao mesmo e conduzido à delegacia para procedimentos cabíveis.

