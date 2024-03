Tráfico de Drogas: Suspeito é Preso com Laboratório de Entorpecentes em Cuiabá-MT

(Foto: Reprodução)- No dia 02 de março de 2024, por volta das 15h20, a equipe de Força 90, em patrulhamento tático pelo bairro Nova Canaã, em Cuiabá, avistou um indivíduo saindo de uma residência com uma sacola plástica. Ao perceber a presença policial, o suspeito tentou retornar rapidamente para o interior da casa, sendo abordado pela equipe. Durante a abordagem, o suspeito investiu contra os policiais, sendo necessário o uso de técnicas de controle e algemas para contê-lo. Após a busca pessoal, nada de ilícito foi encontrado com o suspeito, porém, ao verificar o conteúdo da sacola, foi encontrado um tablete de substância análoga à pasta base de cocaína.

Diante do flagrante, o suspeito foi preso e, em entrevista à equipe, relatou que mantinha um laboratório para preparo de entorpecentes no fundo de sua residência. A equipe deslocou-se até o local indicado pelo suspeito e encontrou diversas substâncias químicas em pó e granuladas, utilizadas para o preparo de entorpecentes, além de mais dois tabletes de substância análoga à pasta base de cocaína. Também foi encontrado um produto em forma líquida, que o suspeito afirmou estar secando para formar um tablete de substância análoga à pasta base de cocaína. No local, foram apreendidas duas balanças de precisão.

O suspeito foi encaminhado à Central de Flagrantes para registro do ocorrido. Durante o transporte, apresentava um arranhão na parte de trás do braço esquerdo e um arranhão no lado direito da costa, ocasionados no momento de seu algemamento devido à resistência oferecida.

Em 2023, Mato Grosso registrou um aumento de 15% nos casos de tráfico de drogas em relação ao ano anterior. A maioria dos casos envolve a produção e distribuição de entorpecentes em pequena escala, com a descoberta de diversos laboratórios clandestinos durante operações policiais. A polícia tem intensificado as ações de combate ao tráfico, resultando em um aumento significativo no número de prisões relacionadas a esse crime.

