Tragédia nos rios: Pará lidera casos de escalpelamento no Brasil

No Pará, acidente ocorre em regiões ribeirinhas, quando os cabelos enrolam em motores de pequenas embarcações e o couro cabeludo da vítima é arrancado. Mulheres correspondem a 98% das vítimas.

Uma tragédia marca a história de centenas de mulheres ribeirinhas no Pará: elas tiveram seu couro cabeludo arrancado em uma fatalidade recorrente na região, chamado escalpelamento. Mais de 200 casos foram registrados no estado, líder na ocorrência deste grave acidente no Brasil, conforme aponta pesquisa inédita da Fundação Amazônia de Amparo e Pesquisa (Fadespa).

O que é escalpelamento?

Os casos costumam acontecer em embarcações de pequeno porte, principal meio de transporte nos rios amazônicos: os cabelos compridos, em sua maioria de mulheres e meninas, se enrolam nos eixos de motores sem proteção. Em muitos casos, as vítimas têm orelhas, sobrancelhas, pálpebras e parte do rosto e pescoço arrancados, o que causa grave deformação e pode levar a morte.

Por que eles ocorrem na Amazônia?

O estudos mostra que, além do Pará, apenas outros dois estados registram escalpelamento no país: Amapá e Amazonas. Peculiaridades da região contribuem para o surgimento de casos. A Região Amazônica tem a extensão de 8 milhões de km², com a maior bacia hidrográfica do planeta. Na Bacia Amazônica está concentrada 20% da água doce superficial, além dos maiores rios do mundo, como Tapajós, Trombetas, Xingu, e claro, Rio Amazonas, o mais extenso do mundo.

Nesse contexto, percorrer áreas de grandes ou de pequenas extensões de rios, igarapés e furos, requer o uso de embarcações. Para ribeirinhos, grupo reconhecido como povos tradicionais que mora às margens dos rios da Amazônia, o processo é habitual, sendo pelas águas, muitas vezes, o único caminho possível para conseguirem realizar deslocamentos cotidianos.

Mulheres marajoras são as principais vítimas

O estudo da Fadespa traçou o perfil das vítimas de escalpelamento no Pará. A pesquisa revelou que, no Pará, a maioria dos casos nos últimos 50 anos, vem do Marajó. As mulheres correspondem a 98% das vítimas, sendo que 67% delas são crianças e adolescentes entre 2 e 18 anos de idade.

Considerando o ranking por municípios, a primeira posição é ocupada por Portel, com 24 casos, sendo as vítimas todas mulheres; seguido de Breves, com 22, também o acidente tendo ocorrido somente com mulheres; Curralinho, com 16 casos, sendo 15 mulheres e 1 homem; Cametá, com 15 casos, registrando 14 mulheres e 1 homem; e Melgaço, com 12 acidentes, com 11 mulheres e 1 homem.

Regina Formigosa é uma das sobreviventes do escalpelamento. Natural de Muaná, no Marajó, ela tinha 22 anos quando teve os cabelos puxados pelo eixo do motor de um barco.

“Foi arrancando 100% do meu cabelo. Eu passei por umas sete cirurgias. O tratamento é contínuo”, diz.

Hoje trabalhando na confecção de perucas voltadas a vítimas de escalpelamento, Regina ressignificou a dor. “Gosto muito do que eu faço e não pretendo parar. Eu queria mesmo era que erradicasse totalmente o escalpelamento”, diz.

Combate à tragédia

Na região paraense, as ocorrências começaram a ser registradas por volta da década de 1960, quando barcos a vela e a remo passaram a ser substituídos por barcos com motor.

O perfil das vítimas de escalpelamento foi traçado pela Fundação a partir de dados fornecidos pela Capitania dos Portos e a Casa de Apoio Acolher. De 1964 até 2022, foram registrados 207 casos de escalpelamento em 41 municípios paraenses.

Outro gráfico que reúne dados de 2006 a 2022, mostra 2009 com o maior número de registros da série histórica: 22 casos. Mas foi também neste ano que políticas públicas e a criação de Rede de Apoio se intensificaram. No espaço de treze anos, a marinha implantou mais de 5 mil coberturas de eixo de motor em embarcações. Já no ano passado, foram 161 instalações gratuitas. Ações que têm colaborado para a redução dos registros.

Em Belém, o atendimento às vítimas de escalpelamento ocorre, desde 2002, na Fundação Santa Casa de Misericórdia do Pará, por meio do Programa de Atendimento Integral às Vítimas de Escalpelamento (Paives). Outro recurso de atenção às vítimas de acidente com escalpelamento no Pará, é a Casa de Apoio Espaço Acolher.

O local atende pessoas e famílias de diversos municípios, sendo a maioria oriunda das regiões ribeirinhas, assim como as vítimas de escalpelamento. O espaço serve de residência de acompanhamento prolongado, tendo em suas dependências classe hospitalar, a partir da atuação da Secretaria de Estado de Educação (Seduc), com relativas condições de infraestrutura para a garantia de mínimo bem-estar às vítimas de escalpelamento em tratamento na cidade de Belém.

Fonte: G1 Pará e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 25/01/2024/13:57:51

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...