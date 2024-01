Governo federal anuncia R$ 50 milhões em repasses para pavimentação e saneamento de cidades do Pará

Anúncio foi feito pelo Ministério das Cidades e contemplará as cidades de Marituba e Santa Izabel do Pará, na Grande Belém.

O governo federal anunciou esta semana novos investimentos de quase R$ 52 milhões para revitalização de vias urbanas e implantação de sistemas de abastecimento de água e saneamento integrado em duas cidades do Pará.

Esses recursos deverão ser investidos em microssistema de abastecimento de água que será implementado em Marituba, na tentativa de melhorar as atividades de produção de hortaliças, produção de mudas de plantas frutíferas, plantas ornamentais, piscicultura e avicultura no município. A proposta é que a obra garanta o abastecimento de água de qualidade para a população, maximizando o uso racional e saudável do líquido na comunidade rural do bairro Riacho Doce.

Já em Santa Izabel do Pará, os recursos serão destinados a ações integradas de saneamento e urbanização, com esgotamento sanitário, drenagem urbana e manejo de águas pluviais e obras de pavimentação de vias vicinais no município.

Os investimentos são na ordem de R$ 11,9 milhões para as obras em Marituba e de R$ 9,5 milhões do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional para pavimentação de estradas e R$ 29,6 milhões do Ministério das Cidades para abastecimento de água e saneamento integrado em Santa Izabel do Pará.

No evento de assinatura dos contratos, o ministro das Cidades, Jader Filho, destacou que o saneamento, água e esgoto são prioridades do governo federal. “Essa é a orientação que o presidente Lula nos deu, a maioria do povo brasileiro vive nas cidades e é lá que a política pública tem que chegar”, disse o ministro.

As obras de pavimentação em Marituba passarão pelas ruas Edvan dos Anjos e Alameda Aristides, no bairro Novo Horizonte, no perímetro urbano do município, com mais de 5 mil famílias residentes.

Já as obras de pavimentação de estradas vicinais, em Santa Izabel do Pará, têm o objetivo de promover o escoamento e implantação de novas tecnologias sustentáveis, melhorando assim a produtividade, infraestrutura e melhor manejo aos produtores e toda a população assistida pelo município. A melhoria do acesso e circulação nas vias e a dinamização das atividades de produção agrícola e agropecuária local, vão fortalecer o escoamento produtivo local, facilitando o deslocamento entre campo e cidade, e fazendo com que os produtos cheguem à mesa dos moradores com mais qualidade e melhor preço.

Fonte: G1 Pará e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 25/01/2024/13:50:24

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...