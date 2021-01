(Foto:Reprodução internet)- Em tratoraço, produtores rurais, sindicatos, cooperativas e agroindústrias reivindicaram que o aumento no ICMS paulista fosse revisto

Tratoraço contra aumento no ICMS reuniu 20 mil participantes em 200 municípios

Ao longo da manhã de ontem, 7, o tratoraço, manifestação de produtores rurais, sindicatos, cooperativas e agroindústrias, reivindicou fortemente que o aumento no ICMS paulista fosse revisto.

Segundo a FAESP (Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de São Paulo), participaram do tratoraço, 126 sindicatos e cooperativas rurais e agroindústria, em mais de 200 municípios paulistas. No total, foram, aproximadamente, 20 mil participantes e oito mil veículos entre caminhões e tratores.

“A decisão do Governo do Estado de reestabelecer isenções do imposto em insumos agrícolas e alimentos foi acertada e mostra que estamos no caminho correto”, afirma Fábio de Salles Meirelles, presidente do Sistema FAESP/SENAR-SP.

Na quarta-feira, dia 6, o Governo tinha comunicado que o ajuste fiscal seria revisto. Na manhã do dia 7, o secretário de Agricultura e Abastecimento, confirmou a informação. A FAESP ainda irá aguardar a publicação do decreto no Diário Oficial, para poder se posicionar sobre o fim do reajuste no ICMS.

“Com isso, conseguiremos evitar que haja uma retração produtiva no campo, mantendo empregos e a produção e evitando que isso reflita nos alimentos e prejudique os mais necessitados”, pondera Meirelles.

Por:Canal Rural

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...