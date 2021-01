Em carta, Bolsonaro pede à Índia urgência para antecipar envio da vacina de Oxford

(Foto© Getty Images) – BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) – O presidente Jair Bolsonaro assinou uma carta ao primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, pedindo ajuda para antecipar a entrega ao Brasil de um lote de 2 milhões de vacinas produzidas por um laboratório indiano.

O imunizante é produzido pelo Serum Institute, mas foi desenvolvido pela Universidade de Oxford em parceria com a AstraZeneca.

O lote de 2 milhões de vacinas é a principal aposta do governo federal para começar ainda em janeiro o programa de imunização no Brasil.

“Para possibilitar a imediata implementação do nosso Programa Nacional de Imunização, muito apreciaria poder contar com os bons ofícios de Vossa Excelência para antecipar o fornecimento ao Brasil, com a possível urgência e sem prejudicar o programa indiano de vacinação, de 2 milhões de doses do imunizante produzido pelo Serum Institute of India”, diz o documento enviado.

Em 08/01/21 21:25 ‧ Há 9 Horas por Folhapress

