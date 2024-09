Travesti é presa após esfaquear homem no Pará

Foto: Reprodução | O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu 192) prestou os primeiros socorros à vítima e constataram que ela tinha sido atingida por sete facadas.

Luiz Alberto Estevão Ferreira foi esfaqueado sete vezes por uma travesti na noite de segunda-feira (9/9), na rua Dom Alberto Gaudêncio Ramos, nas proximidades da Praça Santuário, no bairro de Nazaré, em Belém. A Polícia Militar prendeu a suspeita, que depois alegou ter cometido o crime apenas para se defender de Luiz.

Era por volta das 20h50 quando a PM foi acionada para ocorrência pelo Centro Integrado de Operações (CIOp). Uma guarnição do 2º Batalhão se dirigiu até o local do esfaqueamento e, chegando lá, se deparou com a vítima jogada no chão, bastante ensanguentada.

Nas redes sociais, um vídeo foi compartilhado sobre o caso. A filmagem mostra Luiz em posição fetal, vestido com uma camisa vermelha e uma calça marrom. Algumas pessoas aparecem no local para ajudá-lo. “Não faz força, fica deitado”, diz um homem que impede Ferreira de fazer esforço.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu 192) prestou os primeiros socorros à vítima e constataram que ela tinha sido atingida por sete facadas. Depois do atendimento inicial, Luiz precisou ser encaminhado ao Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência (HMUE), por conta da gravidade das lesões.

A PM seguiu atrás da travesti apontada por envolvimento no crime e conseguiu capturá-la na travessa 14 de Março, na esquina com a avenida Gentil Bitencourt. Além de afirmar que esfaqueou Luiz para se defender, ela contou que, além dos golpes que atingiram o homem nas costas, testa e na região do pescoço, também jogou pedras no rosto da vítima.

A travesti foi levada para a Seccional de São Brás, onde o caso foi registrado, e autuada em flagrante pelo crime de lesão corporal dolosa. Até a última atualização desta matéria, o estado de saúde de Luiz Alberto não foi revelado.

