Trens batem de frente e provocam caos no transporte em São Paulo

(Foto:Reprodução / TV Globo) – 30 ônibus foram acionados, mas não são suficientes para atender a demanda. Usuários enfrentam filas e veículos lotados.

Um acidente entre dois trens da Linha 15 – Prata do Monotrilho está provocando caos no transporte de passageiros na Zona Leste de São Paulo.

De acordo com testemunhas, um dos trens estava na “contra mão” no trilho sentido centro. O outro saiu da estação Sapopemba e estava no sentido correto.

Eles bateram de frente. O caso foi registrado no início da manhã desta quarta-feira (8), entre as estações Sapopemba e Jardim Planalto.

Ainda de acordo com as primeiras informações, não havia passageiros nos trens. Por causa do acidente, as operações foram inicialmente interrompidas entre as duas estações.

Porém, Às 7h, as estações foram fechadas e a paralisação foi total, em virtude de um movimento do Sindicato da categoria, que afirma que um funcionário sofreu ferimento no ombro. O Metrô nega essa informação.

Trinta ônibus do sistema PAESE foram acionados para atender a demanda, mas eles não são suficientes. Por conta disso, passageiros enfrentam filas e veículos lotados. O Metrô informou que já iniciou a apuração para saber o motivo da colisão.

Por:Jornal Folha do Progresso/Com informações do O Liberal em 08/03/2023/09:44:22

