Três irmãos são assassinados após serem vítimas de golpe amoroso

A morte de três irmãos, duas mulheres e um homem, encontrados sem vida na localidade madrilena de Morata de Tajuna, chocou a comunidade local.

Os corpos foram encontrados com sinais de violência e, inicialmente, pensou-se que se poderia ter tratado de um caso de homicídio seguido de suicídio. No entanto, a investigação policial revelou que os irmãos foram vítimas de um ajuste de contas, devido a dívidas contraídas em um esquema amoroso.

Os irmãos, com cerca de 70 anos, estavam desaparecidos há cerca de um mês quando os vizinhos decidiram alertar as autoridades. Chegou a ser cogitada a possibilidade de que eles tivessem ido de férias, mas, quando uma tentativa de contato telefônico foi infrutífera, as autoridades decidiram entrar na casa da família.

Ao entrar na casa, os policiais encontraram os corpos de Ángeles, Amelia e Pepe parcialmente queimados, empilhados e com vestígios de sangue.

Amigos e conhecidos da família disseram que as irmãs haviam conhecido dois supostos militares norte-americanos, que estavam em uma missão no Afeganistão, através do Facebook, há cerca de dez anos. Depois de começarem a conversar com eles, as duas mulheres iniciaram um relacionamento amoroso de longa distância.

Algum tempo depois, um dos falsos soldados contatou as irmãs para informá-las que outro homem havia falecido e que elas precisavam enviar uma grande quantia de dinheiro para receber a sua herança. A partir daí, uma das mulheres começou a depositar dinheiro na conta do seu “namorado” Edward, que, com diferentes desculpas, continuava a pedir cada vez mais.

As quantias enviadas oscilavam entre 30 e 40 mil euros, segundo relatos de vizinhos. As mulheres chegaram a pedir dinheiro a terceiros para poder enviar aos namorados, com a promessa de que, quando recebessem a tal herança, pagariam todas as suas dívidas.

As mulheres foram avisadas de que estavam envolvidas em um esquema de amor fraudulento, mas alegavam que o amor era real. Elas estavam aposentadas há vários anos e seu irmão era portador de uma deficiência. Além disso, a família tinha várias propriedades no país.

Os corpos dos irmãos, que estavam em estado de decomposição, já foram retirados e será realizada uma autópsia para determinar as causas exatas de suas mortes.

