Três policiais militares são presos por homicídio qualificado e associação criminosa

Acusados são apontados como responsáveis pela morte de um rodoviário

A Polícia Civil do Estado do Pará, por meio da Divisão de Homicídios, com apoio da Divisão de Crimes Funcionais (DECRIF) e da Corregedoria da Polícia Militar, prendeu os policiais militares Sargento Arthur Rinaldo Cordeiro dos Santos, Cabo Rafael Lima do Amaral e Soldado Gelielton Guimarães Dantas, lotados no 21* BPM. Os policiais já haviam sido presos temporariamente em março deste ano, durante a Operação Anonymous, que teve por objetivo combater grupos de extermínio que atuavam na região metropolitana de Belém.

Os policiais presos foram indiciados por homicídio qualificado, associação criminosa e fraude processual. As investigações apontaram indícios da participação deles na morte do rodoviário José Andreci de Souza, assassinado na noite do dia 12 de junho de 2018, na BR 316, em frente à Unidade de Pronto Atendimento de Marituba, município da Região Metropolitana de Belém, quando descia do ônibus da empresa onde trabalhava e dirigia-se à sua residência. A vítima foi abordada por dois homens numa motocicleta e alvejada na cabeça, sem chance de defesa.

Em março de 2018, foram apreendidos na casa do Cabo Rafael: drogas, uma balança de precisão, placas de veículos, estojos deflagrados de munições, distintivo e um veículo Gol prata roubado. Os objetos, segundo a polícia, podem ter sido usados pelo grupo em suas ações criminosas.

Por:Byanka Arruda

