Três são presos por envolvimento em morte de traficante

Jorge Evangelista (à esquerda) e Nivaldo Aparecido (à direita) foram presos. A terceira pessoa presa não foi identificada. (Foto:Reprodução)

Danielson Moreira Carvalho, o Dani, de 30 anos, foi assassinado porque teria mudado de fornecedor de entorpecentes

Três pessoas foram presas sob suspeita de envolvimento na morte do traficante Danielson Moreira Carvalho, conhecido como Dani, de 30 anos, executado com três tiros de arma de fogo no último dia 6, no bairro Cristo Vive, em Tucuruí.

Dois suspeitos foram identificados pelos nomes de Jorge Evangelista, apontado como mandante do crime, e Nivaldo Aparecido Lúcio Silva, 18 anos, o executor. A polícia ainda efetuou a prisão de uma terceira pessoa, que não teve identidade divulgada. A participação dela no crime também não foi detalhada.

A motivação do assassinato, conforme a investigação policial, deu-se pelo fato de Danielson migrar para outro fornecedor de entorpecentes.

Uma equipe de policiais da 15ª Seccional de Polícia Civil, com apoio do 13º Batalhão de Polícia Militar, cumpriu dois mandados de prisão preventiva e um mandado de busca expedidos pela Vara Criminal de Tucuruí. As prisões ocorreram por meio da Operação Perfídia, que investiga o tráfico de drogas e homicídios relacionados.

Durante o cumprimento das ordens judiciais os acusados tentaram empreender fuga. Um deles estava dentro de um táxi e o segundo acabou preso no centro de Tucuruí, também enquanto tentava fugir do cerco policial.

Por:O Liberal (com informação do portal Correio de Carajás)

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...