Assassino confesso de sete pessoas em chacina de Sinop (MT) alega ter poupado 8ª vítima

Edgar Ricardo de Oliveira, de 30 anos, se entregou à polícia na manhã desta quinta (23), em Sinop. — Foto: Reprodução/Rede social

Ele e Ezequias Souza Ribeiro, que morreu em confronto com a PM na tarde de quarta (22), mataram sete pessoas, sendo uma adolescente de 12 anos, na última terça (21) em um bar de Sinop.

Veja momento em que segundo assassino de sete pessoas em Sinop se entrega

O advogado Marcos Vinícius Borges, que representa a defesa de Edgar Ricardo de Oliveira, de 30 anos, informou, em coletiva de imprensa, que o cliente se “demonstra arrependido” pelos sete assassinatos que cometeu no bar de Sinop, a 503 km Cuiabá, na última terça-feira (21). Ele se entregou à polícia na manhã desta quinta (23). (Assista vídeo acima).

“Não entramos no mérito, mas ele se demonstra totalmente arrependido e, agora, será esclarecido o fato”, disse o advogado.

Ainda durante a prisão, Edgar disse aos jornalistas que “poupou” a vida de Raquel, sobrevivente da chacina e que pediu que o comparsa não atirasse em Raquel Gomes de Almeida, esposa de Getúlio e mãe de Larissa, vítimas do crime.

Vítimas da chacina

*Larissa Frazão de Almeida – 12 anos

* Orisberto Pereira Sousa – 38 anos

*Adriano Balbinote – 46 anos

*Getúlio Rodrigues Frazão Júnior – 36 anos

*Josué Ramos Tenório – 48 anos

*Maciel Bruno de Andrade Costa – 35 anos

*Elizeu Santos da Silva – 47 anos. Este último chegou a ser socorrido com vida, mas morreu no hospital.

O cúmplice dele, Ezequias Souza Ribeiro, de 27 anos, morreu em confronto com a Polícia Militar, na tarde dessa quarta-feira (22). Os dois mataram sete pessoas após perderem cerca de R$ 4 mil em uma aposta de sinuca.

Um vídeo registrado pelas câmeras de segurança do local mostraram o momento em que um dos homens, com uma pistola, pede para que as algumas das vítimas fiquem de costas, viradas para a parede.

Enquanto isso, um outro homem pega uma espingarda calibre 12 mm na caminhonete e chega atirando. As vítimas tentam correr e são atingidas já fora do bar. Após a execução, os homens pegam o dinheiro que está em uma das mesas de sinuca e outros objetos pelo bar e fogem em uma caminhonete que estava estacionada em frente do bar.

Além dos suspeitos, nove pessoas estavam no local. Seis morreram no bar e um homem foi socorrido em estado grave pelo Corpo de Bombeiros. Ele morreu à noite no hospital.

Localização do suspeito

De acordo com o delegado Bráulio Junqueira, Edgar estava em um imóvel localizado na Rua Projetada, no Bairro Jardim Califórnia, onde se entregou.

“Quando chegamos ele abriu o portão, com a mão na cabeça e já se entregou. Nós o conduzidos para delegacia e, agora, vamos interrogá-lo e adotar as providências legais cabíveis ao caso”, disse.

O delegado afirmou que, informalmente, ele confessou o crime. “Não tem como negar. Ele também apresentou a versão dele informalmente, em off, pra gente. Vai responder por sete homicídios, todos qualificados”.

Histórico

A Polícia Civil informou que os autores da chacina têm diversas passagens pela polícia. Conforme o delegado Bráulio Junqueira, responsável pelas investigações, Ezequias por porte de arma ilegal, roubo, formação de quadrilha, lesão corporal e ameaça, além de possuir um mandado de prisão em aberto. Já Edgar tem registro por violência doméstica.

Segundo o delegado Bráulio Junqueira, responsável pelas investigações, testemunhas disseram em depoimento que o clima no bar estava tranquilo antes do crime.

“Em momento algum, houve discussão ou desentendimento. Aparentemente, estava tudo normal”, disse o delegado.

A caminhonete e a espingarda usada pelos autores foram apreendidas na manhã dessa quarta, em um terreno no bairro Vila Verde. De acordo com a investigação, o imóvel tem ligação com um dos suspeitos.

Edgar tem registro como Colecionador, Atirador Esportivo e Caçador (CAC) e chegou a frequentar um clube de tiro de Sinop, mas foi desfiliado por faltas, de acordo com a Federação de Tiro de Mato Grosso (FTMT). Anteriormente, a polícia havia informado que ele frequentava um estabelecimento de Sorriso, também no norte do Estado.

Em um vídeo postado nas redes sociais, Edgar mostra que estava em um clube de tiro e tinha acertado um alvo. Ele mostra as balas usadas nos disparos.

Momentos antes dos tiros

Vídeos registrados pelas câmeras de segurança e por uma das vítimas mostram a movimentação no bar de Sinop, momentos antes do crime. Um dos equipamentos registrou dois homens jogando sinuca e outros três sentados, olhando o jogo

Nas imagens, sentadas longe da mesa de sinuca, aparecem a adolescente e uma mulher, que sobreviveu.

Em outro vídeo, registrado por uma das vítimas, homens aparecem jogando baralho no estabelecimento.

Por:Jornal Folha do Progresso em 23/02/2023/16:51:18 com informações do G1

