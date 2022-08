Homem é preso por suspeita de estuprar o filho de 4 anos, no Pará

(Foto:Reprodução) – O mandado de prisão preventiva foi cumprido na última quarta-feira (24).

Um empresário foi preso pela Polícia Civil sob a acusação de estupro de vulnerável contra o próprio filho, de 4 anos, no Marajó, no Pará. O mandado de prisão preventiva foi cumprido na última quarta-feira (24) pela delegada Maria Alexia e pelas investigadoras Thais e Oliveira, da Delegacia da Mulher (Deam) e Delegacia da Criança e do Adolescente (Deaca).

Segundo a delegada Maria Alexia, o inquérito policial foi instaurado assim que a Deam recebeu a denúncia e começou a investigação, até conseguir as provas suficientes para pedir a prisão preventiva do pai. Segundo Alexia, ele segue preso. (Com informações do O Liberal).

Jornal Folha do Progresso em 25/08/2022/

