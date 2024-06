Trio é preso com drogas, simulacro de arma de fogo e celulares em Castelo de Sonhos

(Foto:Reprodução) – Três pessoas foram presas e drogas e um simulacro de arma de fogo foram apreendidos pela Polícia Militar no Distrito de Castelo de Sonhos, distante cerca de 900 km de Altamira, no sudoeste paraense. A ação foi parte da Operação Polícia Mais Forte (PMF), coordenada pelo Departamento Geral de Operações (DGO) da Polícia Militar.

Por volta das 23h da última quinta-feira (30), uma viatura da PM, posicionada em um ponto estratégico, notou uma dupla agindo de forma suspeita ao perceberem a presença dos policiais. Ao tentar fugir, os suspeitos foram abordados pelos policiais. Na busca pessoal, foi encontrada uma porção de entorpecente semelhante à maconha. Questionados, os dois revelaram que haviam comprado a droga de uma mulher nas proximidades, em uma casa na Rua São Francisco.

Os agentes se dirigiram ao local indicado, onde encontraram a mulher em frente à residência. Após a abordagem e checagem de sua documentação, constatou-se que a suspeita já respondia a processos criminais por porte ilegal de arma de fogo e tráfico de entorpecentes, além de estar em liberdade condicional por homicídio.

Durante a revista, foram encontrados uma quantidade de maconha, 13 recipientes supostamente utilizados para a confecção de drogas, e um simulacro de pistola. Os três suspeitos e o material apreendido foram levados à Delegacia de Castelo de Sonhos para os procedimentos legais. Eles devem responder por tráfico de drogas, que dependendo da pena, pode chegar até 20 anos de reclusão, além de pagamento de multa.

A Operação Polícia Mais Forte, uma iniciativa estratégica do Departamento Geral de Operações, visa aumentar a presença policial em pontos críticos, utilizando dados de estatísticas criminais para evitar crimes como homicídio, latrocínio, roubo e furto, além do tráfico de drogas.

Fonte: Confirma a Noticia e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 03/06/2024/08:14:54

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...