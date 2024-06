Avião bimotor preso e queimado no Creporizão, fazia pousos com frequência no aeroporto de Novo Progresso

Avião pegou fogo após apreensão da PF. — Foto: Polícia Federal (PF)

A aeronave avaliada em R$ 2 milhões foi incendiado após ser apreendido pela PF no distrito de Creporizão, município de Itaituba no PA

Um avião avaliado em R$ 2,2 milhões foi incendiado nesta última sexta-feira, 31, horas após ser apreendido pela Polícia Federal (PF) e pela Polícia Militar (PM) no aeroporto do distrito de Creporizão região garimpeira do município de Itaituba, no Pará.

O caso foi divulgado pelo Jornal Folha do Progresso com exclusividade no dia 31 de maio de 2024, e confirmado pela PF neste sábado, dia 1. “Ainda conforme apurado pelo Jornal Folha do Progresso , aeronave prefixo PR-PFC, fazia pouso com frequência no aeroporto de Novo Progresso”, os pilotos que já foram presos anteriormente em investigação da PF respondiam em liberdade e realizavam pousos com frequência no aeroporto de Novo Progresso, são conhecidos na região.

O fogo teria começado por volta das 3h40 da madrugada, sinistro causado de forma “desconhecida”. O avião havia saído de Balsas, no estado do Maranhão, parando em Confresa, Mato Grosso e Novo Progresso, no sudoeste do Pará.

Segundo a corporação, os agentes militares receberam uma denúncia de que um avião com droga pousaria no garimpo do Creporizão, distrito de Itaituba (distante 280 km de Novo Progresso)

Investigações

As investigações iniciais revelaram que a aeronave, que vinha de Balsas (MA) e fez paradas em Confresa (MT) e em Novo Progresso (PA), estava clonada. Assim, os policiais militares acionaram a PF, responsável por apurar este tipo de crime.

Na revista ao avião, modelo Beech Aircraft, não foi localizada droga, mas encontrados galões de diesel e gasolina, segundo os agentes federais.

O piloto principal estava com o certificado vencido e não podia pilotar desde 2020. Ele e o copiloto, de acordo com a PF, operavam o avião sem plano de voo e já tinham sido presos por tráfico de drogas, crime pelo qual respondem na Justiça.

Por isso, os dois foram autuados por expor a perigo a segurança de transporte aéreo e adulterar o sinal identificador de veículo automotor. A dupla foi encaminhada ao Posto Avançado da PF em Itaituba e, após a Justiça confirmar a prisão, foi levada à Unidade de Custódia e Reinserção da cidade.

Incêndio

Segundo a PF, o fogo começou após a prisão dos dois homens e a causa ainda é desconhecida.

“A suspeita é de que os pilotos fazem parte de uma organização criminosa, que decidiu incendiar a aeronave para eliminar provas”, detalhou a corporação.

A PF afirmou que uma equipe está no local para periciar os destroços do veículo e colher informações que possam levar aos autores do crime.

Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 03/06/2024/07:37:02

