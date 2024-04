Cerca de 30 armamentos foram levados e até o momento, nove foram recuperados. – (Foto:Divulgação)

Trio é preso por roubo de armas de empresa de segurança camera Trio é preso após roubo de armas.

A Polícia Civil do Pará efetuou a prisão em flagrante de três pessoas pelo roubo de diversas armas de fogo contra uma empresa de segurança localizada no bairro da Marambaia, em Belém, na última quinta-feira, 18. Cerca de 30 armamentos foram levados. Os criminosos foram localizados pela Divisão de Repressão a Furtos e Roubos (DRFR).

“Em depoimento, a mulher que foi presa informou ter sido convidada a participar do roubo por um dos suspeitos, que junto com outros homens, arquitetaram o crime. A função dela era manter a porta aberta para que os criminosos tivessem acesso ao interior da empresa”, relata Walter Resende, delegado-geral da Polícia Civil do Pará.

Ainda de acordo com o delegado-geral, a mulher também informou que receberia uma quantia em dinheiro após a comercialização dos armamentos. A residência do homem que a convidou foi localizada, no bairro da Guanabara, em Ananindeua, Região Metropolitana de Belém. No imóvel, nove armas de fogo foram encontradas debaixo de uma cama. O pai do suspeito, que foi autuado em flagrante, confirmou que o filho deixou os artefatos no quarto e, posteriormente, saiu para a casa da namorada.

“A equipe foi até o domicílio indicado e no momento em que avistou os policiais, o homem tentou fugir pulando telhados e muros de casas vizinhas, no entanto, foi capturado. Em interrogatório, ele confessou a participação no roubo. A DRFR continua em diligências para recuperar o restante das armas que foram levadas da empresa, sendo que já foram apreendidos nove revólveres calibre 38”, pontua Sérvulo Cabral, diretor da Divisão de Repressão a Furtos e Roubos.

Os dois homens e a mulher foram conduzidos ao sistema prisional, onde permanecem à disposição do Poder Judiciário. A Polícia Civil segue realizando buscas para identificar outros envolvidos.

Fonte: DOL e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 21/04/2024/06:31:56

