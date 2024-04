(Foto: Djalma Malaquias/Banda B) – Carro ‘abraça’ poste e motorista abandona passageiro ferido após sair de balada em Curitiba(PR).

Antes de colidir contra o poste, o carro teria batido em uma árvore; motorista ainda não foi localizado

O motorista de um carro é procurado pela polícia após se envolver em um acidente de trânsito e abandonar o passageiro, na manhã deste sábado (20), no bairro Hauer, em Curitiba (PR).

De acordo com testemunhas, a dupla teria saído de uma balada pouco antes do acidente. O caso aconteceu no cruzamento das ruas Anne Frank e Frei Henrique de Coimbra.

Antes de colidir contra o poste, o carro teria batido em uma árvore. Com o impacto, o lado do passageiro ficou destruído.

“A princípio, ele tirou o passageiro do veículo à força, não prestou socorro e fugiu do local. O Siate chegou e resgatou o passageiro”, disse à Banda B o soldado Lucas, do Batalhão de Polícia de Trânsito (BPTran).

Segundo a Polícia Militar, o veículo estava com documentos atrasados e circulava em condições irregulares.

O motorista não havia sido localizado até a publicação desta reportagem. O passageiro foi socorrido ao Hospital Universitário Cajuru e está fora de perigo.

O caso deverá ser investigado pela Polícia Civil.

Fonte: Banda B e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 21/04/2024/06:31:56

