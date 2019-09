Polícia desarticula esquema interestadual de tráfico e apreende mais de 41kg de drogas no PA

Polícia desarticula esquema de tráfico interestadual de drogas em Conceição do Araguaia, no Pará. — Foto: Reprodução / Polícia Civil

Além das drogas, a operação apreendeu centenas de cigarros contrabandeados que estavam em uma bagagem dentro de um ônibus. Uma mulher foi presa.

Mais de 41 quilos de drogas e uma carga de centenas de cigarros contrabandeados foram apreendidos pela Polícia Civil do Pará em Conceição do Araguaia, no sudeste do estado, segundo informações divulgadas neste domingo (22).

O esquema de tráfico interestadual foi desarticulado pelos policiais e uma mulher foi presa em flagrante. Segundo a Polícia, a droga estava sendo transportada em uma bagagem que estava dentro de um ônibus que fazia a linha Goiânia, em Goiás, a Redenção, no Pará, no sábado (21).

A Polícia informou que a operação foi resultado de dois meses de investigações sobre o esquema de tráfico, utilizando o transporte rodoviário.

De acordo com as apurações, estudantes adolescentes estavam sendo cooptados por traficantes para se tornar usuários de entorpecentes para criar um público de consumidores na cidade.

Ainda segundo a Polícia, a mulher estava sendo monitorada desde que saiu na sexta-feira de Goiânia para trazer a droga. O ônibus foi interceptado na ponte sobre o rio Araguaia, quando as drogas e os cigarros foram encontrados.

