Aeroportos de MT devem receber mais de 185 mil passageiros no fim do ano, diz COA

Aeroporto Marechal Rondon, em Várzea Grande — Foto: Reprodução

Número representa um aumento de 5% em relação ao mesmo período do ano passado. A movimentação de aeronaves também deve crescer, com 2,4 mil pousos e decolagens.

Os quatro aeroportos de Mato Grosso administrados pela Centro-Oeste Airports (COA) devem receber mais de 185 mil passageiros entre os dias 17 de dezembro de 2024 e 7 de janeiro de 2025, no período das férias estudantis e das comemorações de final de ano, como o Natal e o Ano Novo. O número representa um aumento de 5% em relação ao mesmo período do ano passado. Segundo a COA, a movimentação de aeronaves também deve crescer, com 2,4 mil pousos e decolagens, o que corresponde a uma alta de 4%.

De acordo com o levantamento, o Aeroporto Internacional de Cuiabá – Marechal Rondon será o mais movimentado do estado, com expectativa de 156 mil passageiros em 2,1 mil voos. Os números representam uma alta de 5% no volume de passageiros e de 3% na movimentação de aeronaves em comparação com 2023.

Além disso, o Aeroporto Presidente João Batista Figueiredo, em Sinop, é o destaque do período, com previsão de 26 mil passageiros e 212 voos. Isso representa um crescimento de 18% no número de passageiros e 27% nos pousos e decolagens em relação ao mesmo período do ano anterior.

Em contrapartida, o Aeroporto Piloto Osvaldo Marques Dias, em Alta Floresta, a movimentação deve atingir 2,4 mil passageiros em 26 voos, com alta de 12% no fluxo de passageiros e 8% na movimentação de aeronaves.

Já no Aeroporto Maestro Marinho Franco, em Rondonópolis, são esperados mais de 2 mil passageiros em 26 voos. Apesar do crescimento de 8% na movimentação de aeronaves, o número de passageiros deve cair 6% em comparação com o ano de 2023.

Com relação a movimentação e o saldo de 2024, até o momento, o diretor-presidente da COA, Marco Antônio Migliorini, destacou que o ano tem sido importante e positivo para a concessionária.

Segundo ele, a população mato-grossense já conta com quatro aeroportos reformulados, que oferecem novas opções de serviços, conforto e comodidade. Migliorini também ressaltou a finalização do processo de internacionalização do Aeroporto Internacional de Cuiabá, principal acesso ao estado, o que consolida Mato Grosso como uma região com quatro importantes portas de entrada e amplia as expectativas para receber ainda mais passageiros.

Voos internacionais

🛬Há duas semanas, a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) autorizou que o Aeroporto Marechal Rondon, em Várzea grande, região metropolitana de Cuiabá, opere voos internacionais.

De acordo com a portaria, o aeroporto internacional, está habilitado para:

Voos regulares e não regulares de passageiros;

Operações charter de passageiros e cargas;

Transporte de mala postal;

Serviços de táxi-aéreo, aviação geral e privada.

A portaria publicada pela Anac determina que todas as operações internacionais devem ser previamente agendadas com a administração do aeroporto. Além disso, o terminal precisa atender às condições estabelecidas pelos órgãos de fronteira, como:

Receita Federal;

Polícia Federal;

Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa)

Secretaria de Defesa Agropecuária do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa).

Caso sejam detectadas irregularidades ou descumprimento das regras, a autorização poderá ser revogada.

