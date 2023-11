TriStar Gold realiza audiência pública do projeto Castelo de Sonhos

O depósito contém reservas de 1,4 milhão de onças de ouro e os investimentos previstos são da ordem de US$ 261 milhões – (Foto:Reprodução/Ascom TriStar Gold)

A Mineração Castelo de Sonhos, subsidiária da TriStar Gold, realizou a audiência pública para obtenção da Licença Prévia para o seu empreendimento visando produção de ouro no estado do Pará. Um estudo de pré-viabilidade concluído em 2021 delineou para Castelo de Sonhos uma operação a céu aberto com vida útil de 11 anos para produção média de 121 mil onças de ouro por ano em duas fases, a um AISC (All In Sustaining Cost) de US$ 900 por onça. O depósito contém reservas de 1,4 milhão de onças de ouro e os investimentos previstos são da ordem de US$ 261 milhões, incluindo 20% de contingencia.

A audiência foi realizada no dia 22 de novembro de 2023, às 18:30h e contou com a presença de 511 participantes do distrito de Castelo de Sonhos. A audiência foi conduzida pela Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade do Estado do Pará, contando com a representação do poder público municipal na pessoa do secretário de meio ambiente de Altamira (Ubirajara Umbuzeiro jr), vereador “Palito – Juarez Gianchin”, subprefeita do distrito de Castelo de Sonhos (Aline Lenso). Do poder público estadual estiveram presentes o vice-presidente da Federação das indústrias do Pará (Eurípedes Silva), lideranças locais e instituições civís e religiosas. De parte da Mineração Castelo dos Sonhos LTDA, foi apresentado o Projeto pelos geólogos da empresa e os estudos socioambientais pela empresa Sete soluções e tecnologia ambiental, de Belo Horizonte.

Fonte: Ascom TriStar Gold/ Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 28/11/2023/07:26:14

