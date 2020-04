Trump cita “grande surto” de covid-19 no Brasil e sugere restrição de voos

Presidente dos EUA, Donald Trump (Foto:Jonathan Ernst/Reuters)

Estados Unidos é o país com o maior número de contaminados pelo coronavírus no mundo e já chega a quase um milhão de pessoas infectadas

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta terça-feira, 28, que existe um “grande surto” de coronavírus no Brasil e sugeriu que pode haver restrições de voos com a América Latina, o que consequentemente incluiria o país.

As declarações foram dadas a repórteres durante encontro com o governador da Flórida, Ron DeSantis, na Casa Branca.

DeSantis falou sobre o combate à pandemia de coronavírus no seu Estado e comentou que há uma expectativa de aumento no número de casos em algumas nações no exterior, citando como exemplo o Brasil.

O próprio Trump então questionou DeSantis sobre se ele pensa em “cortar voos” do País. “Não necessariamente”, respondeu o governador, sugerindo que pode ser pensada uma tecnologia, com testes para monitorar potenciais casos de passageiros contaminados para evitar essa circulação do vírus.

Trump disse que seu governo tem monitorado o quadro dos contágios em outros países. Ele citou a situação na América do Sul e sugeriu que pode haver restrições para voos dessa região.

O presidente americano lembrou que recebeu críticas por ter restringido voos com a China, mas argumentou que a decisão se mostrou posteriormente correta, para conter a disseminação do coronavírus.

Publicado em 28 abr 2020

