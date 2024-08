Bandido invade casa, tenta estuprar jovem que reage no MT: “Dei uma facada nas costas dele”

Foto: Reprodução | Laryssa Deckmann resolveu expor o caso na internet com o objetivo de evitar que o criminoso faça outras vítimas.

Vítima de uma tentativa de estupro e de assassinato, Laryssa Deckmann, de 26 anos, relatou como conseguiu escapar ao ataque, que ocorreu na última sexta-feira (23), em sua casa, no bairro Rota do Sol, em Sorriso. Ela estava dormindo com a filha de quatro anos, quando teve a sua residência invadida por um bandido, que estava sem roupa e fazia uso de tornozeleira.

“A gente ouve história de mulheres que foram mortas, abusadas, estupradas e a gente acha que nunca vai acontecer com a a gente, mas esse mal aconteceu comigo, entrou na minha casa, deitou na minha cama”, disse Laryssa em um vídeo publicado em suas redes sociais.

Era por volta das 6h50, quando Laryssa percebeu a presença de um homem dentro do seu quarto. Como seu marido tinha recém-saído para o trabalho, Laryssa acreditou que ele pudesse ter esquecido alguma coisa e voltou para buscar, por isso, no primeiro momento, ela não se preocupou.

Logo depois, ela notou novamente a presença do homem, mas dessa vez, viu o reflexo de uma faca. “Abri o olho e vi o reflexo de uma faca e vi um homem que nunca tinha visto na vida pedindo pra eu ficar quieta”, contou.

No momento ela começou a gritar e pediu para a filha sair do quarto. Foi então que começou uma luta corporal entre o estuprador e a vítima.

Laryssa disse que pesa apenas 46 kg e tem 1,50m de altura, já o criminoso, cerca de 100kg e 1,70m de altura. Durante todo o momento do ataque, ela levou um mata leão, uma mordida no nariz, puxões de cabelo, foi jogada no chão duas vezes e teve a cabeça batida contra o chão diversas vezes sob ameaças de morte. O estuprador chegou a ameaçar também a filha da vítima.

Mesmo com a diferença de força e tamanho, Laryssa reagiu e conseguiu pegar a faca e acertar o criminoso nas costas, o que não foi suficiente para que ele parasse com a tentativa de estupro. “Dei uma facada nas costas dele e mesmo assim, ele me beijou, se esfregou em mim”, disse a vítima.

Laryssa Deckmann resolveu expor o caso na internet com o objetivo de evitar que o criminoso faça outras vítimas “eu não fui a primeira vítima dele, mas queria muito que eu fosse a última. Quero muito que esse vídeo chegue na cadeia, porque todo mundo sabe que estuprador não se cria na cadeia”, afirmou.

Nas redes sociais, a mãe de Laryssa, Catia Deckmann, disse sentir orgulho da coragem da filha e pediu por leis mais duras contra estupradores. “Precisamos de leis mais severas para que bandidos pensem duas vezes antes de fazer uma próxima vítima”.

O caso de Laryssa revela outra situação alarmante. Durante o momento de terror, mesmo ouvindo gritos de socorro, alguns vizinhos se recusaram a chamar a polícia, por acharem que se tratava de uma briga de casal. “As vizinhas escutaram tudo e não quiseram chamar a polícia porque acharam que era meu marido que estava me batendo”, contou.

No entanto, a recomendação do Poder Público e de todos os órgãos de segurança é que casos de violência contra a mulher devem ser denunciados imediatamente para Polícia Militar, ligando no 190.

De acordo com policiais do 12º Batalhão de Polícia Militar, o criminoso foi perseguido por populares, que fugiu de moto, abandonou o veículo e se escondeu em região de mata, às margens da BR-163. Após rondas, o estuprador foi encontrado e preso. Ele tem diversas passagens pelo mesmo crime e tirou a tornozeleira antes de fugir.

Laryssa ficou internada, levou pontos na cabeça e agora está realizando tratamento psicológico para ajudar a superar o trauma.

