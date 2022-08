TSE cassa mandato de deputado federal de MT Neri Geller e declara inelegibilidade por oito anos

O ministro da Agricultura, Neri Geller. — Foto: Josi Pettengill / Secom-MT

Conforme o Ministério Público Eleitoral, houve “triangulação” da arrecadação de recursos durante a campanha eleitoral em 2018.

Por unanimidade, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) cassou o diploma do mandato do deputado federal por Mato Grosso Neri Geller (PP) e declarou inelegibilidade dele por 8 anos. De acordo com a assessoria de imprensa do parlamentar, o setor jurídico está analisando a decisão.

A votação ocorreu nesta terça-feira (23). A decisão pode comprometer a candidatura de Neri nestas eleições, já que ele é candidato ao Senado Federal. No entanto, deve haver desdobramentos.

O relator do processo, o ministro Mauro Campbell, entendeu que a investigação do Ministério Público Eleitoral indicou que houve “triangulação” da arrecadação de recursos durante a campanha eleitoral em 2018.

Segundo as investigações, Neri teria utilizado a conta bancária do filho para mascarar recursos que havia recebido para a campanha eleitoral.

O MP também apontou que Geller teria “disfarçado” recursos recebidos como sendo pagamentos advindos da atividade como produtor rural.

Com a decisão, Gisela Simona (Prós) assume a vaga de Neri Geller. (Com informações do g1 MT).

